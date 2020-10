Among Us: ¿Es realmente cómodo jugarlo en la TV?

No cabe duda que Among Us se ha convertido en todo un éxito. El videojuego más exitoso del estudio InnerSloth ha cautivado y ha puesto en conflicto a incontables grupos de amigos desde hace varios meses. Es como si este juego hubiera esperado con paciencia el momento justo para estallar en popularidad, sobre todo si tenemos en consideración que su lanzamiento oficial para PC y dispositivos Android y iOS fue hace casi dos años.

Con el juego disponible en plataformas que prácticamente todo el mundo posee, el éxito de Among Us era solo cuestión de tiempo y claro, también porque su mejor publicidad fue la palabra de los jugadores que pudieron probarlo. Figuras como AuronPlay, Sergio "Kun" Agüero y hasta el millonario streamer Ninja -por solo nombrar a algunos- han sucumbido a la fiebre de este entretenido videojuego.

¿Vale la pena jugar Among Us en la TV desde tu smartphone?

Si bien una enorme cantidad de usuarios se juntan a jugar Among Us en PC a través de Steam, es en los dispositivos móviles donde también se concentra una gigantesca cantidad de jugadores. Es ahí donde se aprecia un número notablemente más alto. Un resultado dentro de lo esperado, sobre todo teniendo en consideración que el juego es gratuito en Android y en iOS.

Foto: captura Game Launcher

Sin embargo, en ocasiones la pantalla de nuestro equipo móvil en ocasiones nos queda muy chica. Además, nuestro pulgar -que sirve para nevegar el mapa de turno- puede bloquear nuestra visión en momentos clave del juego en donde justamente el Impostor está haciendo de las suyas. Es de ahí de donde nace una -posible- alternativa: jugar en la TV.

Hacerlo es un proceso que hasta podría definirse como "trivial". Simplemente se conecta el smartphone a la TV a través de un Chromecast usando la red wi-fi casera. El proceso será incluso más sencillo si se cuenta con un Smart TV que posea "Screen Mirroring" o "Screen Share" (el nombre cambia de acuerdo al fabricante) para proyectar la imagen de nuestro smartphone a nuestra TV.

Si bien ahora podremos jugar Among Us en nuestra TV, debemos tener en cuenta que esta NO SERÁ la mejor experiencia de juego. No es como si pudiésemos usar nuestro smartphone como un mando, ya que de todos modos solo se está proyectando la imagen a un panel más grande. Eso hará que bajemos la mirada constantemente al momento de hacer las tareas requeridas o dando cuenta de los tripulantes como el Impostor, dejando sin mucho efecto el uso de la TV.

Pero el mayor problema será el "input lag", ese pequeño tiempo entre efectuar una acción y que esta se vea en pantalla. Al proyectar la pantalla de nuestro smartphone usando wi-fi, estamos a merced de un input lag muy pronunciado: 500 milisegundos, es decir, medio segundo. Algo completamente inaceptable para cualquier gamer que se respete y, sobretodo, para un juego en donde la exactitud es requerida.

En conclusión: jugar Among Us en tu TV NO VALE LA PENA. Las aplicaciones de proyección de pantalla sirven más que nada para ver videos con toda la familia y hasta para presentaciones de Power Point. Para asuntos de gaming es un completo despropósito ya que estarás en absoluta desventaja frente a tus compañeros.

