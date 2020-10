Genshin Impact: conoce la mejor build para Razor [GUIA]

Con el juego de miHoYo Genshin Impact entrando en su tercera semana desde su lanzamiento, es probable que los jugadores estén en un punto en el que buscan construir sus personajes de manera óptima.

Y aunque estas composiciones del equipo de Genshin Impact se basan ciertamente en las preferencias del jugador, es difícil negar cuán poderoso es el personaje Razor, y muchos se preguntan cómo implementarlo mejor como parte de su escuadrón.

Al igual que Fischl, Razor viene equipado con la visión eléctrica, lo que le permite proporcionar varios beneficios eléctricos a sus compañeros de equipo en combate. Sin embargo, a diferencia de Fischl, Razor maneja un poderoso Claymore, capaz de atravesar a muchos enemigos con un solo golpe.

Razor también puede encajar dentro del equipo de un jugador en múltiples roles, así como en un DPS como Diluc o un Soporte como Fischl. Este rol dentro del equipo determinará los pequeños cambios que los jugadores deberán hacer para Razor mientras intentan construirlo de manera óptima. Más específicamente, esto decidirá con qué artefactos los jugadores querrán equiparlo.

Independientemente del rol que haya desempeñado, hay algunas armas selectas que los jugadores pueden equipar con Razor que serán beneficiosas. Si bien el Claymore Wolf's Gravestone de 5 estrellas probablemente será el arma preferida de la mayoría de los jugadores para esta construcción, no hay nada de malo en elegir el Club de debate de 3 estrellas.

Debate Club funciona extremadamente bien para los usuarios de Claymore, ya que otorga ATK DAÑO adicional en un área cada 15 segundos cada vez que el usuario usa su Habilidad Elemental, un ataque normal o un ataque cargado.

Volviendo a los artefactos, los jugadores que deseen hacer de Razor su DPS principal querrán estar en la búsqueda del conjunto de artefactos Finale de Gladiator. Este conjunto, lanzado por los jefes de élite y jefes semanales una vez que los jugadores alcanzan el nivel mundial 2, le dará a Razor una mejora considerable a su salida de DMG con un aumento del 35% de su daño de ataque normal cuando cuatro artefactos del conjunto están equipados.

Los jugadores que deseen hacer de Razor un apoyo en su equipo querrán buscar el conjunto de artefactos Thundering Fury. Cuatro artefactos de este conjunto le darán a Razor un aumento del daño infligido por los efectos de estado Sobrecargado, Electrocargado y Superconducto en un 40%.

Desafortunadamente, para obtener estos artefactos, los jugadores deberán sumergirse en The Midsummer Courtyard en Domain of Blessing: Fires of Purification III o superior para tener la oportunidad de recibir uno de ellos.

Con estas armas y artefactos, los jugadores que tengan la suerte de sacar a Razor no deberían tener problemas para convertirlo en un animal en el campo de batalla tanto como lo es en su corazón.

