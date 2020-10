Genshin Impact fue el más votado por jugadores de PS4 en septiembre

Genshin Impact, el último juego de los creadores de Honkai Impact 3rd, tiene ya dos semanas de haber hecho su debut formal resultando en un éxito rotundo. Este juego ha sabido hallar un lugar en la preferencia de muchos jugadores no solo en el continente asiático, sino también en occidente. Su presencia en PlayStation 4, PC y dispositivos móviles Android y Apple le ha permitido llegar a millones de jugadores que visitan el fantástico mundo de Teyvat diariamente. Un proeza que ha llamado la atención de diversos analistas de videojuegos.

Hace poco nos enteramos que Genshin Impact ha recaudado más de 100 millones de dólares, un logro muy destacable para un juego proveniente de China. Además, ayer nos enteramos que también se alzó con el premio como el juego más anticipado por los jugadores japoneses durante los cuatro días del Tokyo Game Show 2020.

Como todos los meses, el blog oficial de PlayStation hace una encuesta con su público para darle un reconocimiento al juego preferido por los fans de PS4. Muchos título hicieron su debut el mes pasado, como 13 Sentinels: Aegis Rim de ATLUS o Marvel’s Avengers de Square Enix. Sin embargo, las waifus y el sentido de aventura cautivaron a los usuarios de la consola de Sony al votar por Genshin Impact.

PS Blog readers voted and @GenshinImpact soared to the top of September's Players' Choice poll: https://t.co/1is1LcN9ld Congrats, miHoYo! pic.twitter.com/ufHUbo3sCf

El juego gratuito de la desarrolladora miHoYo acaparó la mayoría de votos. Se sabe que el segundo y tercer lugar, ocupado por Spellbreak y Tony Hawk's Pro Skater 1+2, se acomodaron en esos lugares solamente por cierta diferencia.

En este juego tomarás el rol de un personaje conocido como "El Viajero". Luego de haberte separado súbitamente de cierto familiar, te encontrarás varado en un mundo completamente nuevo y sin los poderes que solías tener. Este lugar recibe el nombre de "Teyvat", un lugar de misterioso y de fantasía en donde los 7 elementos fluyen y conviven.

You like Fisherman's Toasts as well? Wait no more! Pre-register on https://t.co/5Q9z1FIpgH and let's devour them together upon official release! 😉#GenshinImpact #GenshinImpactRelease #september28 https://t.co/VcSpslGbrb