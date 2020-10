Valorant: nuevo mapa Icebox cambia por completo el meta del juego

Históricamente, Valorant de Riot Games ha experimentado muchos meta cambios cada vez que llegaba una gran actualización de parche, y el último parche 1.10 no es ajeno a este hecho.

Con un nuevo mapa y un nuevo Agente (que vendrá pronto), seguramente habrá una ola de meta cambios en las próximas semanas. Icebox no es el mapa promedio de Valorant "común y corriente", con grandes espacios abiertos para que los usuarios de Operadores capacitados entren absolutamente.

El mapa con temática de nieve se define por sus esquinas estrechas, una variedad de puntos de entrada a los sitios de bombas y un montón de opciones para el movimiento vertical.

Por lo tanto, antes de que los profesionales de Valorant lleguen a la etapa competitiva, no podremos proporcionarle una estimación precisa de dónde se encuentra el meta en este momento.

Sin embargo, por mucho que nosotros y el resto de la comunidad de Valorant hemos experimentado Icebox (hasta ahora), hay algunas suposiciones que creemos que podemos hacer con seguridad.

En una publicación reciente de Reddit, un jugador de Valorant, que usa el nombre de jrushFN, brindó una visión temprana pero detallada del tipo de meta que favorece a Icebox. Y parece ser drásticamente diferente a lo que los jugadores han estado acostumbrados hasta ahora.

Flash sobre humos

“Ya hay una buena cantidad de cobertura natural en el mapa. Esto es tanto favorable como desfavorable para el humo. Por un lado, puedes rotar con más sigilo debido a esta cobertura ... pero por otro lado, los enemigos apostados en pequeños rincones requerirán una TONELADA de humo para bloquear la vista".

Con la cantidad de puntos de entrada y esquinas con los que viene la caja de hielo de Valorant (que recuerda mucho a los mapas de CS: GO), será muy difícil humear todas las áreas vitales. Si una competición de humo es algo que a un equipo le gustaría ir, entonces Brimstone, Omen y Viper serán el meta para ellos.

El equipo necesitará un mínimo de tres Agentes con capacidad de humo, junto con la adición de un Jett, para que las rondas de defensa sean soportables. Sin embargo, las habilidades de destello pueden ser muy útiles en Icebox que el humo.

Phoenix, Breach y la próxima Skye definitivamente serán vitales en Icebox. “Phoenix será una elección increíble en este mapa. Reconocimiento y flashes serán muy importantes aquí, y ambos están en su kit".

Las llamadas y el reconocimiento serán cruciales

Agentes como Cypher, Sova, Phoenix y, pronto, Skye serán cruciales para la alineación del equipo debido a sus increíbles habilidades de reconocimiento. Sova con su "Recon Arrow", Cypher con sus "Trap Wires" y cámara, Phoenix con su "Run it Back" y Skye con su Fox podrán hacer que defender y atacar en la Icebox de Valorant sea mucho más fácil.

El reconocimiento es más importante aquí que nunca hay tantos rincones que uno podria revisar. Sin embargo, debido a la gran cantidad de ángulos y esquinas, Cypher podría estar en desventaja. El valor de Cypher será inconsistente en relación con otros mapas.

Los ángulos de la cámara pueden bloquearse con una cobertura natural y es probable que los viajes tengan puntos menos consistentes para encontrar valor.

La movilidad vertical pondrán más énfasis en Omen y Jett

La Icebox de Valorant viene con muchas cajas y plataformas elevadas, lo que permite una variedad de movimientos verticales. Es por esto que agentes como Jett y Mone recibirán mucha prioridad desde el principio, cuando los jugadores aún están aprendiendo el mapa.

Cuando se trata de movilidad vertical, Sage también tendrá un buen papel que desempeñar en el nuevo mapa de Valorant. En lugar de bloquear los puntos de entrada como lo hizo en los otros mapas de Valorant, el valor principal de Sage en Icebox será impulsar a los jugadores con su muro.

Aparte de eso, la pared no es muy fuerte en ninguna de las áreas más abiertas.

Icebox será un meta de Guardian y Vandal

Icebox está llena de espacios largos y cortos con esquinas estrechas y plataformas elevadas. Las armas más versátiles en estas circunstancias serán Vandal y Guardian.

El Operador de Valorant definitivamente verá menos tiempo de juego aquí, y no creemos que los equipos opten por una composición de operaciones dobles como lo hacen los jugadores en mapas como Split y Haven.

El Phantom, por otro lado, puede ser increíble en distancias cortas pero no funcionará en tramos más largos. Por lo tanto, Vandal and the Guardian definitivamente será el meta de Valorant's Icebox.

