Among Us ha comenzado a bannear a los hackers con un simple mensaje

Una parte esencial de cualquier juego que se vuelva lo suficientemente popular es que los jugadores menos escrupulosos encontrarán rápidamente formas de engañar a sus compañeros, lo que a menudo arruina el juego para todos los involucrados.

Los desarrolladores de Among Us, Innersloth, han comenzado a repartir baneos a los hackers informáticos en Among Us, combinándolo con una simple solicitud de "Por favor, deténgase".

La mayoría de ustedes probablemente puedan adivinar con precisión por qué los tramposos son tan perjudiciales para un juego de Among Us. Hacer trampa en Among Us reduce por completo la parte del "juego" del juego y, en cambio, la convierte en una pérdida total de tiempo con una conclusión completamente inevitable.

Si bien es probable que la mayoría de los tramposos no sean hackers informáticos, Innersloth tiene la capacidad de programar su juego de tal manera que detecte programas de terceros destinados a afectarlo y, posteriormente, emitir la acción adecuada.

Among Us developers are working to block hacks in the game. The common cheats being used include:



1) The ability to kill without a cool down

2) Superspeed

3) The ability to kill the imposter

4) Guarantee you to be the imposter pic.twitter.com/ZnYUGirpCy — EsportsCenter (@_esportscenter) October 5, 2020

La comunicación no autorizada es lo que la mayoría de los jugadores probablemente encontrarán, y actualmente no hay una forma de prevenirla. En cambio, depende de todos los grupos de juego, tanto de amigos como de jugadores públicos aleatorios, tomar medidas contra aquellos que se comunican fuera de los métodos aceptados.

Si un jugador declara que recibió información de un amigo u otro jugador en el juego, ambos jugadores involucrados deben ser eliminados por ese grupo de juego, o de lo contrario el juego perderá toda la diversión.

Además de eliminar a los hackers informáticos de Among Us, Innersloth usó esto como una oportunidad para pedirles a los tramposos que dejen de hacer trampa. Si bien algunos pueden ignorarlo, la simple solicitud puede llegar a un buen número de jugadores que pueden no haber sabido o no les importaba que sus acciones estaban arruinando el juego para otros jugadores.

Con suerte, este será un paso útil en la dirección correcta para mantener Among Us como un divertido juego de fiesta para todos los involucrados.

