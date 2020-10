Genshin Impact: se confirma versión para PlayStation 5

Genshin Impact acaba de cumplir dos semanas desde su lanzamienot oficial y a resultado ser un éxito rotundo. Este juego ha sabido hallar un cómodo lugar en la preferencia de muchos jugadores no solo dentro del continente asiático, sino también en occidente. Su presencia en PlayStation 4, PC y dispositivos móviles Android y Apple le ha permitido llegar a millones de jugadores que visitan el fantástico mundo de Teyvat diariamente. Una proeza que ha llamado la atención de diversos analistas de videojuegos.

El experimentado equipo de miHoYo, los responsables Genshin Impact, sabe que no pueden quedarse de brazos cruzados y ya han prometido la llegada de nuevo contenido a través de varias actualizaciones. Estas contarán con eventos especiales y se confirmó que la primera actualización, la "versión 1.1", llegará en noviembre. Pero antes de eso, un nuevo banner llegará al juego.

El equipo de miHoYo concedió una entrevista al portal del videojuegos Twinfinity hace unos días. Entre los tantos tópicos que surgieron durante la conversación, el entrevistador preguntó si es que hay planes para llevar la experiencia de Genshin Impact a consolas de nueva generación.

Si bien no se mencionó concretamente a PlayStation 5, es muy obvio que si no piensan en Xbox la siguiente opción para la "next-gen" es la nueva consola de Sony que se lanzará a mediados de noviembre. Afortunadamente los planes no han sido descartados del todo, por lo que existe una luz al final del túnel para los usuarios de la plataforma de Microsoft.

En este juego tomarás el rol de un personaje conocido como "El Viajero". Luego de haberte separado súbitamente de cierto familiar, te encontrarás varado en un mundo completamente nuevo y sin los poderes que solías tener. Este lugar recibe el nombre de "Teyvat", un lugar de misterioso y de fantasía en donde los 7 elementos fluyen y conviven.

