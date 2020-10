FIFA 21: André Carrillo; estadísticas, nueva media y su precio por aparecer en el TOTW 3

Tras su brillante actuación ante Paraguay por la fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2022, donde marcó un doblete, André Carrillo fue incluido en el Equipo de la Semana 3 en FIFA 21. El jugador pasó de tener una media 79 a 82 en su primera carta IF.

Asimismo, subió sus valoraciones en sus estadísticas y tiene un valor más que accesible en el mercado de transferencias. Acá te decimos cómo conseguirlo para reforzar tu plantilla en la modalidad Ultimate Team en FIFA 21.

Era un hecho que André Carrillo iba a aparecer en el Equipo de la Semana 3 en FIFA 21 por su doblete ante Paraguay, en Asunción. Sin embargo, faltaba el pronunciamiento oficial por parte de EA Sports, desarrolladora de videojuegos.

Este miércoles se dio a conocer el 'TOTW 3' (Team of the Week, en inglés), donde figuran Sergio Ramos, Kyle Walker, Roberto Firmino, Jesús Corona y André Carrillo. Este último mencionado subió tres puntos más en su carta básica. Ahora posee 82 en su carta IF.

¿Cómo lo puedes tener? Hay dos opciones: abriendo sobres o comprándolo en el mercado de transferencias. Actualmente y a puertas que comience la primera jornada de FUT Champions, la 'Culebra' tiene un valor de 11 mil monedas.

FOTO: futbin

El atacante del Al-Hilal ahora tiene 90 de aceleración, 80 de disparo lejano, 83 de agilidad, 82 con pase de curva y 72 de resistencia. Es una buena opción como revulsivo y lo mejor de todo es que tiene 4 de pierna mala y 4 de filigrana.