Riot Games lanza remix de la canción 'Take Over' de The Worlds [VIDEO]

Riot Games lanzó hoy un remix oficial de la canción del campeonato mundial de League of Legends, "Take Over", con una estética lofi basada en la tierra. El remix del artista francés ford, la pista adquiere un tono significativamente más suave en esta oportunidad.

Las voces se han profundizado, y una calidez acústica introducida con ecos etéreos hizo de la canción una experiencia completamente diferente de la canción de rock más impactante de la que fue remezclada.

El video presenta al jugador Faker de League of Legends, quien se ha perdido la edición de The Worlds de este año, mirando con nostalgia su teléfono, debido a que su equipo no logró obtener un cupo a este mundial.

Riot ha proporcionado remixes oficiales para varias de sus canciones de Worlds, a menudo produciendo un resultado distinto que difiere mucho de los temas habituales de rock. "Phoenix" del año pasado fue remezclado por dos artistas diferentes, Carpenter Brut y Blanke.

Por supuesto, el mayor evento musical de Riot Games aún está por llegar. Los fanáticos de la banda de League of Legends, K/DA continúan esperando ansiosamente el video musical lo cual marcará el regreso de su grupo pop más popular.

El último sencillo THE BADDEST ha sido lanzado en forma de un video con letra, pero el MV entrante espera romper los 380 millones que "POP/STARS" ha logrado amasar a la fecha.

