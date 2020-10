Among Us: Actualización de Octubre traerá algunas novedades al juego

El juego de moda, Among Us, se ha hecho un nombre no solo por su erupción como un juego divertido para jugar con tus amigos, sino también por el estallido masivo de memes que ha generado en las redes sociales.

Recientemente, los desarrolladores, InnerSloth, confirmaron que se había descartado la idea de una secuela de Among Us. En cambio, el equipo se centrará en mejorar la versión inicial con actualizaciones y parches regulares.

Among Us ha lanzado una nueva actualización para la división beta del juego en PC, que revela muchos cambios significativos para hacer la vida diferente tanto para los tripulantes como para los impostores.

Aunque los desarrolladores aún no han publicado las notas completas del parche, el usuario de reddit u/kawaiipancakes ha elaborado una lista no oficial de cambios en la nueva actualización. Hay tres cambios notables en el parche, a saber:

Votos anónimos: ahora puede optar por hacer que la votación sea anónima para ocultar los votos de todos. De esta manera, nadie sabrá quién votó por quién durante una reunión.

Actualizaciones de la barra de tareas: ahora puede cambiar cuándo aparece la barra de tareas durante un juego. "Siempre" es la configuración predeterminada, pero ahora puede seleccionar "Reuniones" y "Nunca" para que la barra de tareas solo se muestre durante las reuniones o para que nunca esté visible.

Soporte para daltónicos: la tarea Wires se ha hecho más accesible para los jugadores daltónicos. Cada cable tendrá una forma que corresponda a su color para ayudar a los jugadores daltónicos a completar esta tarea más fácilmente.

Aparte de estos, el usuario de Reddit también dice que hay muchos otros pequeños cambios en Among Us, que se supone que hacen que el juego sea más emocionante.

Sin embargo, estos cambios solo se limitan a los usuarios de la versión beta de Among Us en PC. Cualquiera que juegue en una PC puede activar la opción beta desde la opción "Propiedades" en la biblioteca de Steam.

Los usuarios de Android e iOS de Among Us tendrán que esperar hasta que InnerSloth haga una declaración oficial sobre el lanzamiento de la nueva actualización.

No te olvides de mirar nuestros torneos de Free Fire todos los lunes, miércoles y viernes con PepeaoTV desde las 15:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!