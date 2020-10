FIFA 21: James Rodríguez 'OTW' disponible en SBC - FOTO

Ya están disponibles en sobres y en el mercado de transferencias el segundo equipo de 'Ones to Watch' en FIFA 21, donde destacan los nombres de Kai Havertz, Nélson Semedo, Rodrigo Moreno, Leroy Sané y Arturo Vidal.

¿James Rodríguez? El flamante fichaje del Everton también se hizo merecedor a su carta 'OTW' a través de Desafíos Creación de Plantillas y por tiempo limitado. Conoce qué piden por el astro cafetero que brilla en la Premier.

¡Atención, parceros! James Rodríguez también obtuvo su carta 'Ones to Watch' por llegar en este verano al Everton, club que marcha primero en la Premier League. El colombiano aparece con una media 84 y esto se debe a que ya consiguió una carta IF (Team of the Week 2).

Hasta el momento, a la espera que saque otra carta IF, aparece con 58 de ritmo, 88 de disparo, 88 de pase, 88 de regate, 51 de defensa y 65 de físico. Su atributo más resaltante es su disparo de larga distancia y pase cruzado, 94 y 93, respectivamente.

¿Qué piden por su carta? Solo una plantilla. Sí, así como lo lees. Para obtener el OTW de James deberás entregar una plantilla de 82, con un IF y mínimo un jugador de la Premier League.

Como se mencionó anteriormente, dicha carta solo estará disponible por 4 días a través de Desafíos Creación de Plantillas. Es una buena opción para mejorar tu plantilla en Ultimate Team en FIFA 21.