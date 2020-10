Among Us: Alexandria Ocasio-Cortez impone record en Twitch en su primer stream

La transmisión de Twitch debut de la representante del Congreso de Nueva York Alexandria "AOC" Ocasio-Cortez fue vista por más de 420,000 personas anoche. AOC planteó la idea de la transmisión para que la gente votara el lunes, y solo dos días después presentó una de las transmisiones de debut más exitosas de la historia.

La miembro del Congreso eligió jugar Among Us, un juego que admitió que le pareció muy divertido, pero que nunca antes lo había jugado. La transmisión de AOC contó con una alineación estelar de streamers de Twitch, incluidos Imane Pokimane Anys, DrLupo, Hasan HasanAbi Piker y Jeremy Disguised Toast Wang.

A lo largo de la transmisión, muchos streamers populares se unieron al lobby de 10 personas, pero la mayor sorpresa de la noche provino de la aparición de la congresista Ilhan Omar. Omar incluso llegó a publicar las especificaciones de su computadora cuando numerosos usuarios de Twitter le preguntaron.

A pesar de no haber transmitido nunca antes, los seguidores de AOC crearon todos los elementos de transmisión que necesitaba para parecerse a un socio habitual de Twitch. Aunque una gran parte de la transmisión de tres horas se dedicó a jugar Among Us, AOC se aseguró de recordarle a los espectadores que deben votar.

Esta no es la primera vez que una persona política ha transmitido en Twitch antes. Bernie Sanders y Donald Trump usan regularmente sus canales de Twitch para transmitir mítines y eventos virtuales.

Alexandria Ocasio-Cortez trató a Twitch como lo hacen la mayoría de los streamers en lugar de otro sitio web para alojar videos políticos, y parece que la comunidad de Twitch respondió positivamente a este enfoque.

Si bien Ocasio-Cortez se estaba divirtiendo, el objetivo general de la transmisión era alentar a los jóvenes a votar en las elecciones presidenciales. Con tantos ojos en la corriente, es casi seguro que habrá convencido a algunos para que se dirijan a las hurnas en sus respectivos lugares.

A pesar de que era la primera transmisión y su canal se creó hace menos de 48 horas, Ocasio-Cortez ha acumulado más de 540.000 seguidores. Esto coloca a su canal en el top 500 en Twitch en términos de número de seguidores.

