Genshin Impact: hora del mantenimiento de los servidores en Latinoamérica

Genshin Impact ha sido un éxito rotundo a tan solo tres semanas de su estreno formal. Este juego ha sabido hallar un cómodo lugar en la preferencia de muchos jugadores no solo dentro del continente asiático, sino también en occidente. Su presencia en PlayStation 4, PC y dispositivos móviles Android y Apple le ha permitido llegar a millones de jugadores que visitan el fantástico mundo de Teyvat diariamente. Una proeza que ha llamado la atención de diversos analistas de videojuegos.

El experimentado equipo de miHoYo, los responsables Genshin Impact, sabe que no pueden quedarse de brazos cruzados y ya han prometido la llegada de nuevo contenido a través de varias actualizaciones. Estas contarán con eventos especiales y se confirmó que la primera actualización, la "versión 1.1", llegará en noviembre. Pero antes de eso, un mantenimiento a los servidores está a la orden.

La cuenta oficial en Twitter de miHoYo nos informa acerca de este periodo de mantenimiento con una divertida imagen de Paimon atrapada entre cables. Este mantenimiento durará alrededor de 4 horas, y durante ese tiempo nadie podrá jugar Genshin Impact. Algo común en los juegos gacha es recompensar a los jugadores por este tiempo muerto, es así que por cada hora que pase se nos compensará con 60 Protogemas.

Dear Travelers,

To bring you the best-possible Genshin Impact experience and fix some known issues, the developers will soon perform version update maintenance, during which the servers will be down.



