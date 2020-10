Fortnite: Ghost Rider confirmado como próxima skin de Marvel

La nueva actualización de Fortnitemare con temática de Halloween de Fortnite está aquí, y ocupará el nada menos de 27 GB de espacio en PC. Por lo tanto, es posible que necesite algo de tiempo para actualizar el juego.

Mientras tanto, nuevos desafíos de Fortnitemare, nuevos puntos de interés, un nuevo jefe Ghostly Midas y más se han abierto camino en este juego. La temporada actual del juego se centra en Marvel, y este evento de Halloween debería ser un alivio para aquellos de ustedes que esperaban contenido no promocional del juego.

Sin embargo, no se preocupe si es fanático de Marvel, ya que las nuevas filtraciones sugieren que Ghost Rider y Ant-Man deberían ingresar al juego pronto. En este artículo, hablamos sobre la nueva actualización de Fortnitemare y los cosméticos / emoticones de Marvel que llegarán a Fortnite.

Vengeance is a dish best... served... GOLD!#Fortnitemares is back! Shadow Midas has taken over The Authority with his reawakened Henchmen. Stop him before you turn into a Shadow yourself.



