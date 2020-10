Genshin Impact: conoce al primer personaje con poder Dendro

Hace tres semanas los servidores de Genshin Impact pasaron a estar activos y se pusieron listos para recibir a su primera tanda de viajeros y curiosos. Este título, desarrollado por la compañía china miHoYo -que tal vez conozcan por el juego para móviles Honkai Impact 3rd-, busca llegar a una gran cantidad de usuarios. Esto queda bastante claro luego de saber que está disponible en PC, PlayStation 4 y en dispositivos móviles Apple y Android. Se sabe que el modelo de negocio escogido por este juego será free-to-play y contará con cierto elemento "gacha" para invocar personajes o incluso incrementar tu inventario de armas disponibles.

