Director creativo en Stadia Studios: "los streamers deben pagar regalías a los desarrolladores"

Alex Hutchinson, quien actualmente trabaja como director creativo en Typhoon Studios desarrollando videojuegos para Stadia, se convirtió en tendencia dentro de Twitter tras una serie de desafortunadas intervenciones. Juegos como The Sims 2, Assassin's Creed III y Far Cry 4 han gozado de su talento; sin embargo es muy probable que a partir de ahora sea recordado como "el sujeto que le quiere cobrar a los streamers por jugar sus juegos".

Con más de 15.000 comentarios tras su pintoresca intervención en la red social del pajarito azul, mucha gente se preguntaba "¿Por qué "Stadia" aparece como trending topic?". Y es que no es ningún secreto que el servicio de videojuegos por streaming de Google, está peleando una lucha cuesta arriba para seguir manteniéndose relevante tras casi un año desde su lanzamiento oficial.

No hay forma de "dorar la píldora", Hutchinson fue bastante claro en sus dos tuits que le valieron una fama fugaz:

The real truth is the streamers should be paying the developers and publishers of the games they stream. They should be buying a license like any real business and paying for the content they use.