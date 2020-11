Among Us: Cómo jugar 'modo daltónico' en el juego reglas, formato y más

Among Us tiene más de dos años ahora, pero recibió una oleada de descargas a fines del verano de este año. Aunque el popular juego de InnerSloth ha estado en el mercado por un tiempo, su popularidad aumentó en medio del bloqueo, obteniendo el 70% de sus descargas totales de Google Play Store en 2020.

Claramente, Among Us es el juego más popular durante la pandemia, y los fanáticos han recurrido a Internet para mostrar su amor por el juego de deducción social. Con la creciente publicidad de Among Us, algunos fanáticos también han creado nuevos modos de juego para jugar con amigos.

Los modos de juego son una excelente manera de mezclarlo, por lo que Among Us no se vuelve aburrido. Por lo tanto, al igual que el modo Las Escondidas del juego, algunos creadores han introducido el modo daltónico modificando algunas reglas básicas, lo que le da vida al juego mientras se juega con amigos.

Modo daltónico: reglas, formato y detalles

El modo daltónico en Among Us solo se puede jugar con amigos y no con jugadores aleatorios. Este modo no es oficial, por lo que los anfitriones tendrán que oficiar sus juegos para asegurarse de que todos jueguen bien.

El modo daltónico es uno de los modos más difíciles creados hasta la fecha en Among Us, y presenta un desafío realmente difícil para sus jugadores. No incluye reglas estrictas y rápidas que se puedan operar en el juego, pero son un conjunto de reglas verbales que los jugadores deben seguir. Las reglas son:

Los jugadores no pueden usar descriptores para describir a un compañero de equipo.

Los jugadores no pueden usar nombres de personajes en los nombres de los colores de los personajes.

Los jugadores no pueden usar palabras como 'claro' y 'oscuro' para describir a otro jugador durante una reunión.

Los jugadores solo pueden llamar otros por el nombre de sus personajes.

Los jugadores no pueden usar ningún disfraz ni tener mascotas con ellos durante el juego.

La configuración del juego debe ser clásica y no se requieren configuraciones únicas en el juego para jugar el modo daltónico en Among Us.

La idea principal del modo daltónico es confundir a los jugadores y confundir su sentido de la deducción, ya que el jugador que informa sobre el cadáver no puede describir al compañero sospechoso que quiere.

Aclara la situación de ponerse en el lugar de una persona daltónica real que juega el juego y se suma a la alegría de una experiencia completamente nueva en el juego clásico regular de Among Us.

