Free Fire: conoce al nuevo personaje Dasha y sus habilidades [VIDEO]

Uno de los mejores videojuegos que tiene Garena es sin duda Free Fire, que sumó un nuevo personaje para disfrutar en el Battle Royale. Se llama Dasha y cuenta con habilidades diferentes a las del resto. Entonces demos un paseo por las más resaltantes y ver si te sirve este nuevo integrante de esta familia.

Dasha es una chica punk de 25 años que tiene un amor infinito por las fiestas. Al igual que muchos otros personajes en la lista, Dasha también se abre camino al campo de batalla con una habilidad especial llamada Partying On, que nos brinda ventajas significativas al enfrentar a Dasha contra los enemigos.

La habilidad de esta chica de pelo blanco y gorro morado es que reduce el daño por caídas en un 30%. Además reduce el tiempo de recuperación por caídas en un 60%, adicional a ello, reduce el retroceso acumulado y máximo en un 6%, importante para el manejo de armas.

Y la realidad es que esta especificación técnica es demostrable y bastante cierta. Si te lanzas de un sitio bastante alto con Dasha, te deja en 67 de vida. Mientras que si lo haces con cualquier otro te deja con 10, es decir, al borde de la muerte.

En comparación con Drop the beat de DJ Alok, Partying On de Dasha también se considera una habilidad de efectos múltiples: reduce no solo el retroceso de las armas, sino también el daño y el tiempo de recuperación de una caída.

En términos de retroceso, una reducción tan asombrosa sin duda desempeñará un gran papel para ayudar a Dasha a llevar varios tipos de armas, incluso rifles de asalto de alto retroceso como los AK. Esto sienta las bases para una mejor jugabilidad, considerando que los jugadores pueden lanzar tiros más precisos.

Es muy probable que la habilidad de Dasha se convierta en una buena pieza si los jugadores la ponen en acción con otros personajes. Por ejemplo, el aumento de precisión de Laura mientras tanto sube de nivel la capacidad de golpear a los enemigos con facilidad. Jota y Nikita también parecen ser buenos compañeros gracias a sus habilidades en el cuerpo a cuerpo.

