Tekken 7: conoce los DLC 16 y 17 de la Temporada 4

La próxima actualización de contenido para Tekken 7 llegó el pasado martes, marcando de esta manera el debut de la "ladrona" Kunimitsu como un nuevo personaje jugable y su nuevo escenario denominado Vermilion Gates. Ambas adiciones a este juego de pelea están disponibles como DLC 16 y 17 respectivamente.

The battle’s not over yet. Season 4 of #TEKKEN 7 begins on November 10th!



🦊 Play as Kunimitsu

🌸 New stage Vermilion Gates

🥊 New moves

🌍 Online play enhancement

🕹 …and much more! pic.twitter.com/sXIe5e5WRM