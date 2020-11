PlayStation 5: como jugar los títulos de PS Plus Collection en PS4

PlayStation 5 ya llegó a las casas de los primeros afortunados, en algunos países, que pudieron separarla. Es así que los primeros desempaquetados y primeras impresiones de las características, por parte de los mismo usuarios, de esta consola no se han hecho esperar. Uno de los atractivos que los usuarios de PlayStation Plus (PS+), el servicio de membresía premium de PlayStation, es el acceso a "The PS Plus Collection".

Got PS Plus? Getting PS5? Here's the full PlayStation Plus Collection lineup, downloadable day one: https://t.co/zgEXedfxoy pic.twitter.com/T4e5ZgXW8u — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2020

Este acceso es ofrecido a los usuarios que adquieran una PlayStation 5 y cuenten con una suscripción PS+ activa. Este servicio les permite descargar, sin costo extra, una decente selección de juegos desarrollados por estudios que son parte de PlayStation Studios y también de estudios externos. Un total de 20 juegos han sido incluídos y es probable que esta selección añada más títulos a la colección.

Juega los títulos de The PS Plus Collection de PS5 en tu PS4

Pero vayamos a lo que realmente quieres saber y, honestamente, lo único que podría considerarse "difícil" es encontrar a un amigo de confianza que esté entre los primeros adoptantes de PlayStation 5. Con eso conseguido, los pasos a seguir son bastante sencillos:

-Tener una cuenta de PS+ activa.

-Iniciar sesión con esa cuenta en una PlayStation 5 (eso o darle tus datos a un amigo de confianza con una PS5).

-Reclama todos los juegos de The PS Plus Collection (es decir, añadirlos a tu biblioteca de juegos).

-Descarga los juegos en tu PlayStation 4 y listo, ponte a jugar.

Foto: captura PS5

Es así como podrás disfrutar de 20 juegos que los fans de PlayStation tienen en muy alta estima. Huelga decir que este acceso a esos juegos solo estará disponible siempre y cuando mantengas activa tu suscripción a PlayStation Plus. En caso contrario, los juegos no se desbloquearán hasta que vuelvas a suscribirte nuevamente.



Eso sí, ten en cuenta que la característica de "game boost" (el aumento en la velocidad de carga y framerates más estables) solo podrá ser experimentado en PlayStation 5 al ser una consola más potente.

