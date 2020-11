[Actualizado] Gran susto en las oficinas de Ubisoft Montreal

[Actualización 04: 10 p.m. ]

La situación afortunadamente no pasó a mayores y los ocupantes del edificio de Ubisoft Montreal están siendo evacuados por el personal de la policía local. Jason Schreier, antes redactor del portal Kotaku y que ahora trabaja en la sección Tech de Bloomberg, indicó que la "situación de rehenes" ha sido una confusión y que solamente se le indicó a los trabajadores del edificio que procedan con cierto protocolo de seguridad.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T

La cuenta oficial en Twitter de la Policía de Montreal, hace unos minutos, compartió con sus seguidores que no hay amenaza alguna en las instalaciones y que los desarrolladores y ejecutivos están siendo evacuados. No hay daños ni heridos por reportar afortunadamente.

[Nota original 02:30 p. m. ]

El transcurso de la tarde ha tomado un curso siniestro al reportarse que dentro de la sede de Ubisoft Montreal, responsables de franquicias gigantes en la industria de los videojuegos, se han tomado rehenes a manos de unos malhechores aún no identificados.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh