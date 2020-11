Fortnite: ¿Galactus ha desaparecido? Esto es lo que realmente sucedió

Desde su descubrimiento a mediados de octubre, podría decirse que Galactus ha sido uno de los personajes más comentados de la temporada 4 de Fortnite. Se esperaba que el gigante se acercara a la isla de Fortnite Battle Royale y hiciera su gran debut ese día del evento de fin de temporada.

Sin embargo, en un giro a los acontecimientos, Galactus ha desaparecido por completo de la faz de la isla. Lo que comenzó como un punto minúsculo en el cielo, ganó lentamente una cara a medida que se acercaba, la comunidad de Fortnite se preparaba para el impacto cuando el villano de Marvel de la temporada 4 se acercó a la isla.

Poco después de que el punto culminante de la temporada 4 desapareciera de la vista, muchos YouTubers y creadores de contenido de Fortnite se apresuraron a cuestionar el abrupto episodio. Los filtradores de datos, sin embargo, acudieron al rescate y aclararon que Galactus no se ha ido.

Una explicación racional con la que la comunidad extendida parece estar contenta es que Galactus está ahora tan cerca de la isla que está detrás de la línea del horizonte.

El popular buscador de datos de la comunidad iFireMonkey aclaró aún más el asunto y explicó que a medida que Galactus se acercaba a la isla Fortnite, se volvía cada vez más transparente. En lugar del modelo 2D que los jugadores han visto hasta ahora, pasará a 3D poco después de que caiga la próxima actualización (v14.60) en las próximas semanas.

No, Galactus is not "gone", as he has gotten closer to the island he became more and more transparent, with this week's upcoming update we should see a 3D Model in the sky instead of the 2D Image that just got closer and closer.



But yeah, just wacky transparency stuff going on.