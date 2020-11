Among Us: los mejores bots para agregar en tus servidores de Discord

Among Us es sin duda uno de los juegos más populares en 2020 y es más divertido jugar con amigos en servidores en línea. Discord es una popular aplicación de chat grupal creada para que las personas se comuniquen por texto o voz. Ayuda a comunicarse fácilmente con otros, especialmente para jugadores y transmisores.

Sin embargo, una de las características más viables de Discord son sus bots. Se trata de IA que pueden realizar varias tareas automatizadas útiles en un servidor. Pueden moderar contenido, prohibir infractores de reglas, agregar música, memes, juegos y otro contenido al servidor.

Recientemente, los fanáticos de Among Us han estado buscando algunos de los mejores bots de Discord para agregarlos a sus servidores. Este artículo comparte algunos de los mejores bots para usar mientras se juega.

A continuación se muestran algunos de los mejores bots del sitio oficial de Discord Bot List:

Among Us Bot

Este bot es uno de los más populares utilizados por los jugadores. Con 18.038 servidores actualmente, tiene 40 votos a favor este mes en el sitio web. Su función principal es administrar los chats de voz del servidor grupal mientras juega Among Us.

Haga clic aquí para agregar este bot.

Crewmate Bot

Crewmate es un bot de utilidad y actualmente se ha agregado a 2109 servidores en Discord, y tiene más de 80 votos a favor en el sitio web este mes. Este bot es extremadamente útil para los jugadores, ya que silencia automáticamente a los miembros según el estado del juego, lo que impide que los jugadores hablen en la mitad del juego.

Haga clic aquí para agregar este bot.

Dropship Bot

Dropship es también un bot de utilidad diseñado para agilizar el proceso de iniciar / encontrar un juego de Among Us enviando el código de los juegos y los lobbies a través de los servidores. Es un bot realmente viable para agregar a los servidores.

Haga clic aquí para agregar este bot.

Among Us Helper [au!]

Este bot es súper simplista en diseño y estilo. En lugar de usar comandos torpes para controlar las reuniones durante los juegos, administra todo con un solo comando de "inicio". Con más de 410 servidores actualmente, este bot acumula más de 10,937 usuarios y 23 votos a favor en el sitio web.

Haga clic aquí para agregar este bot.

Among UX Bot

El bot Among UX también es bastante ingenioso en términos de uso en los servidores de Discord. Ayuda a los jugadores a encontrar juegos activos Among Us en el mismo servidor mediante la creación de GIF únicos. También elimina los juegos inactivos automáticamente y tiene otras características, como mencionar roles cuando se crea o se potencia un juego.

Haga clic aquí para agregar este bot.

