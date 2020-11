Esports Awards 2020: Free Fire gana la categoria del Juego móvil del año

Los Esports Awards 2020, que honran a las mejores personas y equipos de la escena mundial de los deportes electrónicos por sus logros, concluyeron hoy. Los deportes electrónicos móviles, que han estado creciendo rápidamente durante el último año y medio, tuvieron una buena cantidad de ganadores este año.

Esta fue la primera vez en los cinco años de historia de los Esports Awards que se agregó la categoría móvil. Esto fue respaldado por el hecho de que los primeros tres trimestres de 2020 vieron un rápido crecimiento de los deportes electrónicos móviles.

Free Fire, el juego desarrollado y publicado por Garena, ganó este último fin de semana, el gong del Juego móvil del año. Fue una victoria merecida ya que el juego ha sido extremadamente popular en todo el mundo.

Según un informe de Sensor Tower, el juego obtuvo 225 millones de descargas solo en los primeros tres trimestres de 2020. El vertiginoso juego de Free Fire y la compatibilidad con teléfonos inteligentes de gama baja son algunas de las razones por las que es tan popular.

Here is the moment @FreeFireBR won the Esports Mobile Game of the Year presented by @Verizon pic.twitter.com/4e0EcdMISm