Among Us: Cuándo acusar a un compañero impostor en una partida [GUIA]

Si bien podría ser tentador defender a un compañero impostor en Among Us, habrá momentos específicos en los que intentar hacerlo terminaría arriesgando a ambos impostores y potencialmente sería menos útil.

Incluso como equipo, a veces es importante arrojarse unos a otros debajo del autobús con la esperanza de sobrevivir lo suficiente para ganar. Vamos a analizar algunas situaciones cuando se debe llegar a este punto para intentar ganar la partida como impostor.

Cuando se llama a una reunión en Among Us, ya sea porque se presiona el botón de emergencia o porque se informa de un cuerpo, es importante que los impostores descubran exactamente lo que la tripulación ya sabe.

El primer paso es importante, ya que intentar proteger a un compañero impostor sin conocer el grado de evidencia en su contra puede resultar en la defensa de un jugador que seguramente será rechazado.

Sin embargo, más de unas pocas veces, una situación será lo suficientemente ambigua como para que los miembros de la tripulación no tengan ni idea de quiénes son los impostores o solo tengan una ligera sospecha con respecto a uno de ellos.

En estas situaciones, puede ser útil reclamar información sobre un impostor que podría defenderlo. Esto podría incluir algo muy fuerte, como afirmar que habían realizado una tarea visual, o algo menor, como dar cuenta de su posición durante Among Us.

A veces, sin embargo, habrá tanta evidencia acumulada contra un impostor que no tiene sentido defenderlo. Entonces resultará útil ser visto como alguien que forma parte del grupo acusador.

Una situación que ocasionalmente atrapa impostores es si entran en una habitación con un cadáver y se los ve alejándose. En estas situaciones, es más útil reportar el cuerpo y dirigir la reunión. Si la evidencia que se descubre da como resultado que el otro impostor sea atrapado, entonces es poco lo que se puede hacer.

Lo más probable es que el impostor que llamó a la reunión pueda simplemente guiar esta discusión de tal manera que no se descubra nada, mientras que intentar pasar desapercibido pueda resultar peor, incluso terminar con ser tu el descubierto.

Los impostores también tendrán que emitir juicios sobre cuándo apoyar a sus compañeros durante las discusiones. Si un compañero impostor acusara a un tripulante, entonces podría ser tentador simplemente sumarse a ello, pero esas jugadas arriesgadas pueden resultar en que ambos impostores sean identificados.

Cuando uno juega con el rol de impostor en Among Us y el compañero impostor parece que están cometiendo un error, no siempre vale la pena apoyarlos. A veces, los impostores primero deben cuidarse a sí mismos.

