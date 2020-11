YouTuber destruye PS5 con sierra electrica y pide reembolso [VIDEO]

El canal de YouTube de Mega64 ha hecho algunas cosas que podemos llamar escandalosas, pero comprar una consola PlayStation 5 de Sony para destruirla, todo en nombre del contenido de su canal, y luego intentando que la tienda de artículos electrónicos donde la compró le haga el reembolso, raya en lo absurdo.

En el video The PS5 Absolutely Cannot Play Discs, un miembro del canal de Mega64 -Rocco Botte- intenta convertir su copia física de Demon’s Souls en una versión digital de la Playstation 5 que, desde luego no tiene la bandeja lectora para aceptar discos.

El Youtuber realizó una serie de intentos fallidos, cada vez más torpes y ridículos de intentar meter el disco en algún lugar dentro de la consola, en cualquier lugar que pudiera en su PlayStation 5, algo que por supuesto era imposible debido a que su consola no tenia lectora fisica.

Estos intentos incluyen intentos clásicos como abrirlo con un martillo, lubricar el disco del nuevo juego con salas de cocina como mayonesa, aceite o usar incluso detergente líquido para hacerla más suave; esto es algo que cualquier persona normal no haría, pero existe gente capaz de todo por un poco de atención.

La parodia luego ve a este jugador descontento intentar devolver su PS5 arruinada a la tienda donde la compró, poniendo a un empleado desconcertado en la incómoda situación de abrir una consola que se encuentra desmantelada (y cubierta de aceite). El YouTuber insiste en que este es "un problema de Sony".

Si no has conseguido hacerte con un pedido por adelantado de la PS5 o estás deseando tener y sostener una consola de última generación, entonces, este video probablemente no deberías haberlo visto, tal vez debimos advertirte antes.

Nosotros sabemos que todo esto es parte de una broma de mal gusto, pero es importante que sepan que nadie debe romper su consola de juegos con herramientas como martillos ni deben poner detergente o liquidos en los discos, el video mostrado es solo contenido para el canal del Youtuber.

