NEO: The World Ends With You se anuncia para Switch y PS4

Los fans de The World Ends With You (TWEWY, de ahora en adelante) han estado de sobresalto en sobresalto luego de ver una cuenta regresiva publicada por Square Enix, la semana pasada, ligada a un nuevo anuncio. Rápidamente fue descartado que sea algún tipo de novedad relacionada a su futura serie animada y los rumores de un nuevo juego comenzaron a sonar fuertemente entre su reducido, pero muy apasionado, fandom. Hoy todas las conjeturas se convirtieron en certeza cuando la cuenta hacia atrás llegó a cero con el anuncio de NEO: The World Ends With You.

Luego de trece años, una versión para iPhone y hasta un port para Nintendo Switch, los fans de TWEWY tienen una razón para ver el futuro con optimismo y hallar respuestas acerca de cierta joven misteriosa. Aquella que aparecía al final de los ports del juego que salieron posterior a la versión de Nintendo DS.

Acerca de NEO: The World Ends With You

TWEWY es un juego RPG que ha sabido cosechar una pequeña fanaticada desde su salida en 2007, para Nintendo DS, con su particular estilo de juego que requería el uso de la pantalla táctil. Hoy, tras más de diez años de espera, la secuela acaba de ser anunciada y aparte se está preparando una adaptación animada del primer juego.

Pero hablemos de lo que sabemos acerca de NEO: TWEWY, en primer lugar Shibuya será nuevamente el escenario de nuestra aventura. Este lugar será, una vez más, el escenario del "Reapers' Game": una batalla contrarreloj por la supervivencia.

Foto: Square Enix

En este juego no asumiremos el rol de Neku Sakuraba, sino el de un personaje llamado "Rindo". Él deberá explorar, junto a un grupo de personajes, las calles de Shibuya mientras intenta sobrevivir a las diversas amenazas dentro del juego que ha sido obligado a jugar.

La estética del juego sigue siendo la misma... hasta cierto punto, ya que los personajes estarán modelados en 3D aprovechando la potencia de las consolas en donde verá la luz. NEO: TWEWY estará disponible a partir de mediados del 2021 para Nintendo Switch y PlayStation 4. Cabe mencionar que esta es la primera vez en la que esta franquicia llega a una consola de Sony.

