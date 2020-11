Genshin Impact: la fase 3 del evento "Estrellas que no regresan" inicia hoy

Genshin Impact ya cumplió poco más de un mes y las expectativas por ver más contenido se comienzan a sentir entre su creciente comunidad de jugadores en PC, PlayStation 4, así como también en dispositivos Android y Apple. El equipo de miHoYo, los responsables tras el juego, no son ningunos novatos y ya han prometido que desde el 11 de noviembre veremos la llegada de diversas novedades. Justamente una de ellas viene en la forma del evento "Estrellas que no regresan".

Peculiar meteorites are descending upon Teyvat, bringing a rare sleeping sickness with them. People trapped in deep slumber, mysterious dreams, an unknown star... The crisis draws closer!



Event guide >>> https://t.co/vmZcv3yRnf#GenshinImpact pic.twitter.com/LknlUH1aRz