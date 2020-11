Obtén la espada más rara en todo Genshin Impact

Genshin Impact está a punto de cumplir su primer mes y ha sido un éxito rotundo. Este juego ha sabido hallar un cómodo lugar en la preferencia de muchos jugadores no solo dentro del continente asiático, sino también en occidente. Su presencia en PlayStation 4, PC y dispositivos móviles Android y Apple le ha permitido llegar a millones de jugadores que visitan el fantástico mundo de Teyvat diariamente. Una proeza que ha llamado la atención de diversos analistas de videojuegos.

Dear Travelers,



The Marvelous Merchandise event is available for a limited time.



Travelers can complete requests from Liben the merchant to receive a chance to open a Box o' Marvels.



Check out the details here: https://t.co/6jxfru7T8K#GenshinImpact pic.twitter.com/wgHVLotIPK