Free Fire: todo lo nuevo que tiene el servidor avanzado OB25 [VIDEO]

Free Fire sigue teniendo un aumento sin precedentes y ha establecido una amplia base de jugadores que juegan regularmente el título. También ha encabezado una lista donde se corona como el juego más descargado este año. Esto podría deberse a características nuevas y únicas que proporciona constantemente.

Los desarrolladores del juego lanzan todas las funciones nuevas en el servidor avanzado (prueba) antes de la adición a la versión global del juego. El servidor avanzado de Free Fire OB25 finalmente se lanzó ayer, y vimos varias características nuevas, como mascotas, personajes, emoticones y más.

En esta nota, trataremos de cubrir todas las adiciones que hemos visto en el servidor avanzando y que seguramente veremos cuando se implemente en todos los servidores de manera oficial.

Nuevos Personajes

Sverr. Sverr también estuvo presente en el servidor Advancer anterior, pero no se lanzó con la actualización. La habilidad del personaje se llama Going Berserk. La descripción de la habilidad en el juego dice: “Consume 40 HP para aumentar el daño en un 15%, dura 5s, CD 45s. Los efectos no se acumulan".

Personaje misterioso. Además de Sverr, presentaron un nuevo personaje llamado "Personaje misterioso"que aparece como Primis, y es posible que su apariencia cambie más adelante. La habilidad de este personaje misterioso se llama Time-Turner.

La descripción de la habilidad en el juego en el nivel 6 dice: "Crea un campo de fuerza que bloquea 500 daños de los enemigos. La velocidad de movimiento aumenta en un 40%. Durante la activación de la habilidad, los aliados dentro del campo de fuerza obtienen un aumento del 40% en la velocidad de movimiento. Todos los efectos duran 10 segundos. CD 40 segundos".

Snowelle. Por ahora, el personaje se muestra como Nulla y se puede cambiar más adelante. Su habilidad se llama Nano Nervios. “A los 5 segundos de ser golpeados por Snowelle, los enemigos no pueden usar habilidades activas, no pueden convertir EP en HP, CD 30, etc...".

Mascotas

Se ha agregado una nueva mascota llamada Beaston, y su habilidad aumenta las distancias de lanzamiento de los objetos lanzables, es decir, granada, pared gloo, flashbang y granadas de humo en un cierto porcentaje.

Nuevos modos

Se han agregado un total de tres modos nuevos al servidor avanzado OB25 de Free Fire: Cosmic Racer, Big-Head y Chosen One. Más detalles de cada modo de juego puedes verlo en el video que colocamos más arriba.

Nueva arma

Se ha introducido un nuevo SMG llamada Vector en el servidor Free Fire Advance. Sin duda será la novedad en la nueva actualización ya que no solo podrás equipoar una sino dos al mismo tiempo.

Otros cambios y adiciones

Ademas de todo lo mencionado anteriormente, tendremos nuevos emotes, un nuevo Custom Hud (interfaz de usuario) y Bermuda Remasterizado, aunque tambien estuvo presente en el servidor anterior, veremos si finalmente esta vez los de garena lo agregan a Free Fire.

