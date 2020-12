Fortnite: Evento en vivo de Galactus, no te lo pierdas! [VIDEO]

El evento de Galactus está por comenzar, y los jugadores han visto en redes diferentes imágenes para promocionar el evento de Fortnite. Este evento en vivo será el más ambicioso del Battle Royale de Epic Games. Esta temporada ha sido testigo de cómo Iron Man y Thor trabajaban por la seguridad de la isla.

Además, Epic Games ha mostrado varios avances para el próximo evento en vivo de Marvel, dejando a los jugadores especulando sobre lo mismo. Estos teasers son fáciles de entender; sin embargo, reflejan algunas mecánicas muy realistas y nunca antes vistas que podrían estar abriéndose paso en Fortnite.

El Capítulo 2 de la Temporada 4 de Fortnite se ha basado completamente en personajes de Marvel. Iron Man había introducido misteriosamente mucha información de Marvel en el juego. Más tarde, varios otros superhéroes conocidos de la franquicia abrieron camino dentro del juego.

Las habilidades míticas fueron una nueva adición a esta temporada, lo que permitió a los jugadores usarlas en el campo de batalla. Muchos torneos de Marvel también llegaron con nuevos superhéroes y trajeron premios únicos para los jugadores.

A lo largo del tiempo, Galactus ha estado volando hacia la isla, y los jugadores podían verlo emergiendo de las aguas cercanas a la isla. Galactus se ha dirigido a la isla para consumir el Zero Point, según lo confirma uno de los teasers publicados en Twitter.

Además, los jugadores podrán usar los paquetes Jet de Iron Man para presenciar el evento en vivo, lo que ha sido confirmado por otro teaser.

Fighting Galactus Tip #87: Don’t forget your jet pack



Prepare for the final battle.



12.1.20 4 PM ET pic.twitter.com/YBnQzqlFqZ