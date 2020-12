Among Us: nuevo modo de juego llamado CrewLink se vuelve popular

El modo CrewLink se ha vuelvo muy popular recientemente entre la comunidad de Among Us ya que ha ofrecido una nueva forma para que los fanáticos y jugadores aprecien el juego, sin perder la diversión que esta ya de por si otorga.

Debido a las formas en que este modo cambia la forma en que se juega el juego, requiere algunos cambios en la configuración típica del servidor. Los grupos de Among Us que usan el mod CrewLink deberán ralentizar el juego un poco para dar a los jugadores el tiempo suficiente para que su comunicación sea importante.

Una parte importante es que las configuraciones aquí son solo sugerencias y se alienta a cada grupo de juego en Among Us a modificarlas para cumplir con estos requisitos. Estos ajustes no deben considerarse la única forma de jugar, ni siquiera la forma correcta de jugar.

Más bien, estos ajustes lo que si están destinados a brindar a los grupos nuevos de juego en Among Us en el modo un punto de partida para trabajar para que puedan sumergirse sin tener que resolver todo por sí mismos.

Esta seria la configuración necesaria en el juego para que puedan jugar este modo de juego novedoso:

Mapa: Polus

Impostores: 2

Confirmar expulsiones: Desactivado

Reuniones de emergencia: 1

Votos anónimos: Cualquiera

Enfriamiento de emergencia: 30-35 s

Tiempo de discusión: 15 segs

Tiempo de votación: 60-75 segs

Velocidad del jugador: 1.00-1.25x

Visión del compañero de tripulación: 0.5x

Visión de impostor: 1.5x

Matar enfriamiento: 35-45 segs

Distancia de muerte: corta

Actualizaciones de la barra de tareas: cualquiera

Tareas visuales: desactivado

Tareas comunes: 1-2

Tareas largas: 1-2

Tareas cortas: 4-5

Los cambios más importantes para la versión de chat proxy de Among Us son recomendar el mapa de Polus y cambios en la duración general de la reunión. Se sugiere Polus porque es el mapa más grande disponible actualmente y, por lo tanto, el más jugable con este modo.

El siguiente gran cambio es el cambio en la duración de la reunión. La duración de la reunión en Among Us suele ser bastante larga, más de dos minutos. Esto es para permitir que la tripulación tenga tiempo suficiente para comunicar lo que saben, deducir quiénes son los impostores y, potencialmente, incluso planificar el futuro.

Sin embargo, el modo CrewLink permite a los jugadores hacer la mayor parte de eso mientras juegan. Como resultado, las reuniones largas pueden crear situaciones en las que la tripulación conoce demasiada información y acortarlas puede tener un efecto significativo en el juego.

Aunque, reducir los tiempos de reunión parece beneficiar drásticamente a los impostores sobre la tripulación, se sugiere que los jugadores aumenten el tiempo de reutilización de muertes. Pero esto dependerá de cada grupo en Among Us ajustar estos números según sea necesario.

