Apple: los mejores juegos del 2020 en dispositivos de la manzana [VIDEO]

Apple ha anunciado su Best of the Apps and Games anual en su App Store, con varias aplicaciones obteniendo premios en diferentes categorías. Apple también elogió 15 aplicaciones en múltiples plataformas, como iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV y Mac.

Con los juegos cada vez más factibles en los teléfonos inteligentes, la tecnología de vanguardia de los dispositivos de Apple tiene la mejor calificación en lo que respecta a la accesibilidad y la fluidez de estos juegos. Los productos de Apple son lo que prefieren los jugadores de hoy.

Este año, los ganadores de App Store Best of 2020 recibieron un premio físico hecho a medida y de nuevo diseño, que se muele con precisión a partir de una aleación de aluminio reciclado con bordes cortados con diamante.

Juego del año para iPhone

Genshin Impact, publicado y desarrollado por miHoYo, ganó el gong de Juego del año para iPhone. Es un juego de rol de mundo abierto que permite a los jugadores explorar un reino masivo lleno de monstruos coloridos y titanes que hacen temblar la tierra, todos cobrados vida con efectos visuales de vanguardia.

Juego del año para iPad

Legends of Runeterra, publicado por Riot Games, recibió el premio al Juego del año para iPad. Está ambientado en el mundo de League of Legends y es un juego de cartas de estrategia donde la habilidad, la estrategia y la inteligencia de los jugadores determinan su éxito.

Juego del año para Mac

Disco Elysium, publicado por ZA / UM, reclamó el premio al Juego del año para Mac. Es un juego de rol de detectives que tiene lugar en una gran ciudad que aún se recupera de una guerra décadas antes del inicio del juego. Los jugadores asumen el papel de un detective amnésico que ha sido encargado de resolver el misterio de un asesinato.

Juego del año en Arcade

Sneaky Sasquatch, publicado por el estudio de juegos RAC7, fue nombrado Juego Arcade del año. Implica al jugador que juega como un encantador Big Foot que vive en el bosque. En este título de exploración, el objetivo es mantenerse bien alimentado y hacer pequeñas travesuras. Es una escapada bienvenida y verdaderamente divertida para toda la familia.

Juego reinventado

El premio Reinventing Play of the Year fue para el popular juego publicado por Niantic, Pokemon Go. A lo largo del año, realizó una serie de ajustes innovadores, lo que permitió a los jugadores continuar explorando su mundo salvaje, incluso si no podían aventurarse a hacerlo.

