Among Us: Pokimane y Disguised Toast en el exclusivo ranking de Forbes

Imane Pokimane Anys y Jeremy Disguised Toast Wang han aparecido en la exclusiva lista de 30 menores de 30 de Forbes y son parte de la clase del 2021 en la categoría de juegos.

La lista de Forbes de 30 menores de 30 es una lista anual compilada por el sitio que reconoce a figuras prominentes de la industria que tienen menores de 30 años. Hay 600 personas en total que aparecen en la lista. Desglosado, eso hace 30 figuras prominentes menores de 30 años dentro de 20 industrias diferentes.

La categoría de juegos del 2021 es donde Pokimane y Disguised Toast han aparecido. Todos los que son seleccionados para la clase de un año obtienen un perfil y una etiqueta. Tanto Pokimane como Disguised Toast están etiquetados como streamers, pero son reconocidos por hacer más que simplemente transmitir.

Meet the #ForbesUnder30 class of 2021: 40% women, 49% people of color and 100% the brightest young leaders in the U.S. and Canada. https://t.co/uGsUda6fIz