El juego de Scott Pilgrim vs. The World se retrasa hasta enero

Ubisoft hizo en septiembre un inesperado anuncio para los fans de los beat 'em up: Scott Pilgrim vs. The World: The Game volvería a finales de este año. Este anuncio se dio dentro del marco de la presentación Ubisoft Forward y fue una grata sorpresa para aquellos jugadores que vieron desaparecer, sin previo aviso, ese juego de muchas tiendas digitales. Sin embargo, hoy los jugadores que esperaban este juego despertaron con una noticia que apelaría a su paciencia.

Así es, Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition ya no se lanzará este año, sino que tendremos que esperar hasta el 14 de enero del 2021 para revivir las frenéticas aventuras de Scott y compañía. Este retraso se aplica a todas las versiones del juego contempladas para su salida: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch,Stadia y PC (Windows PC y UPlay).

Acerca de Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition

Pero dejemos de hablar del pasado y concentrémonos en el futuro, ya que bajo el nombre de "Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition" antiguos y nuevos jugadores podrán sumergirse en las aventuras llenas acción con nuestro protagonista y su banda, mientras tratan de salir airosos de la numerosa cantidad de amenazas que se pondrán en su camino. ¿Qué amenazas? Los siete ex-novios de Ramona Flowers, la actual chica de Scott.

Hasta cuatro jugadores podrán unirse a la caótica acción de este juego ya sea de forma local u online. Entre los personajes jugables contamos a:

-Scott Pilgrim.

-Ramona Flowers.

-Stephen Stills.

-Kim Pine.

-Knives Chau.

-Wallace Wells.

Los dos últimos mencionados, que antes eran personajes DLC, ahora están contenidos en este juego para el disfrute de todo el mundo.

Pon a prueba tu conocimiento en videojuegos encontrando los guiños y referencias que este particular juego hace a otros títulos de la vieja escuela, mientras disfrutas de las animaciones hechas por el talentoso Paul Robertson, las escenas cinemáticas hechas por el mismo Bryan Lee O'Malley y el pegajoso soundtrack cortesía de Anamanaguchi.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition estará disponible a partir del día 14 de enero del 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch,Stadia y PC (Windows PC y UPlay).

