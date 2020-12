The Game Awards 2020: Ghost of Tsushima gana como el "favorito de la gente"

A tan solo dos días antes de The Game Awards 2020, premiación que se ha convertido en uno de los eventos más importantes en la industria de los videojuegos, se reveló que Ghost of Tsushima (Sucker Punch, 2020) se alzó con el premio en la categoría que premia el público. La cuenta oficial en twitter de este evento compartió el resultado con todos sus seguidores.

Millions of you voted, and now, the results are official: GHOST OF TSUSHIMA from @SuckerPunchProd and @PlayStation is your choice for #TheGameAwards Player's Voice Award.https://t.co/Pret6Wkaxi



Congratulations! pic.twitter.com/aszm9klkUA — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2020

Cabe resaltar que, aparte de Ghost of Tsushima, juegos como Hades, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, DOOM Eternal y The Last of Us Part II también formaron parte de la competencia. Sin embargo, la historia de Jin Sakai fue la que terminó cautivando a los jugadores, quienes hicieron sentir su parecer en la web oficial de The Game Awards 2020.

¿Hackeo en la votación de The Game Awards 2020?

Muchas personas, días antes de conocer el resultado, se dieron con la sorpresa de no poder entrar a votar por su juego favorito. Es más muchos se dieron cuenta que Ghost of Tsushima estaba ganando "con una inusual ventaja" a otro de los favoritos de la gente: The Last of Us Part II (Naughty Dog, 2020).

El siguiente resultado se apreciaba el pasado domingo 6 de diciembre:

Foto: captura móvil

Muchos usuarios pusieron el grito en el cielo indicando que se trataba de un complot en contra de la secuela de The Last of Us. Algunos más audaces indicaron que el resultado de la votación fue consecuencia de un "hackeo" a la web de The Game Awards 2020, para que gane el juego el de Sucker Punch.

Afortunadamente todas las sospechas fueron desestimadas horas después a raíz de un escueto pero conciso comentario de Geoff Keighley (organizador del evento) en Resetera:

"No hubo hack alguno. El equipo de la web ya se fijó y solo hubo un corte durante 10 minutos."

Foto: captura PC

El resultado, aquel que indicaba a Ghost of Tsushima como ganador absoluto, fue tomado durante ese corte y al parecer mostraba el resultado de las votaciones sin tomar en cuenta los votos acumulados antes de estar fuera de línea. Afortunadamente todo fue aclarado y se encargaron de no dejar dudas acerca de lo transparente de esta votación.

