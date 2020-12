Among Us: ¿Cómo conseguir el logotipo de Twitch como mascota? [GUIA]

Twitch y Among Us tendrán su propio evento cruzado que está en marcha, y que durará hasta el 18 de diciembre, durante el cual los jugadores pueden obtener el logotipo de Twitch como su mascota en Among Us.

Activar esta mascota es bastante fácil, los jugadores solo tienen que ver algún programa de Among Us en Twitch Rivals entre el 4 y el 18 de diciembre. Una vez que haya visto uno de estos programas aproximadamente 30 minutos, pueden reclamar el Twitch Drop asociado y vincular su cuenta de Twitch a Among Us.

El evento cruzado de Twitch Rivals se puede ver en el canal twitch.tv/twitchrivals, con el calendario completo disponible en rivals.twitch.tv. Los eventos programados incluyen transmisores de Among Us Twitch de todo el mundo, incluidos Brasil, España, Corea y más.

Una vez que se haya reclamado la mascota Among Us Twitch Glitch en Twitch, los jugadores deberán abrir Among Us e ir a la página Datos en la configuración del juego. Haga clic en el logotipo de Twitch y se abrirá una página de inicio de sesión de Twitch en el navegador web. Inicie sesión en el navegador Twitch y vuelva a Among Us después. Si se hace correctamente, Among Us debería mostrar una página de "éxito".

To account link:

➡️Open Among Us. Click the Cog.



➡️Click “Data”



➡️Click on the Twitch Glitch. You’ll be redirected to Twitch.



➡️Once logged into Twitch, click “Authorize” for Among Us Drops.



➡️Allow Twitch to open Among Us.



then it’s all about them Glitch Pets! pic.twitter.com/FT5ZVAOjEE — Twitch Rivals (@TwitchRivals) December 4, 2020

Among Us ciertamente ha encontrado un hogar en Twitch, con streamers ansiosos por adoptar el juego gracias a su facilidad de uso y la capacidad de jugar con amigos y otros streamers para aumentar la audiencia general.

En los últimos meses, Among Us ha sido directamente responsable de ayudar a la comunidad de Twitch a encontrar streamers más pequeños y ayudar a que los streamers más pequeños se establezcan.

Hace un tiempo, casi todos los streamers de Twitch de más rápido crecimiento formaban parte de un grupo de juego amplio y conocido Among Us. Aunque la Temporada de Among Us parece haber pasado en Twitch, los streamers dedicados de Among Us todavía están teniendo éxito dentro del nicho.

Aunque Among Us ya no conduce al crecimiento automático, ha creado su propio nicho que aún está ansioso por ocupar.

