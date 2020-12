KOTOR 2, legendario juego de Rol llega a dispositivos móviles [VIDEO]

Star Wars: Knights of the Old Republic II, el legendario juego de rol de la desarrolladora Obsidian Entertainment, llegará a dispositivos iOS y Android a finales de este mes de Diciembre. Este título se lanzó originalmente para Xbox en el año 2004, luego llegó a las PCs el siguiente año.

Si bien no aparece con tanta frecuencia como su querido predecesor, el juego de Obsidian no es menos especial, ya que ofrece una historia convincente de Star Wars, un elenco sólido de personajes y un tono clalramente mucho más oscuro.

Después de todo, juegas como lo que se cree que es uno de los últimos Jedi que quedan en la galaxia. En la verdadera moda de Obsidiana, puedes esperar tomar muchas decisiones difíciles a medida que continúas en tu aventura y, en última instancia, decidir si ceñirte a la luz o abrazar el poder de los Señores Sith.

A pesar de su edad, todavía vale la pena intentarlo, y jugarlo mientras viaja debería ser una buena ventaja. El editor del juego para móviles, Aspyr Media, ha estado detrás de algunos de los puertos móviles más impresionantes, incluidos Civilization VI, Jade Empire y, sí, el KOTOR original.

Un versión móvil muy sólida de Knight of The Old Republic II podría ocupar fácilmente una posición entre los mejores juegos de rol móviles, y los usuarios de iOS pueden reservarlo desde este momento en la App Store por $ 14.99 / £ 14.99.

Estaremos atentos la atención que en los próximos días podrá traer el título de Star Wars y que seguramente como el último Jedi de la Galaxia tendrás que sortear muchas aventuras para enfrentar a los Sith.

