The Game Awards 2020: conoce a los juegos nominados en todas las categorías

Geoff Keighley compartió con sus seguidores la lista de nominados a The Game Awards 2020 (TGA2020). Luego de su evento Summer of Gaming, llenando el vacío que nos dejó el E3 2020, se confirmaba que el TGA2020 de todos modos se llevará a cabo en tres locaciones distintas: Los Angeles, Londres y Tokyo. Este evento será el último en donde los juegos de consolas de octava generación, como PlayStation 4 y Xbox One, serán premiados, ya que hace poco la nueva generación de videojuegos hizo su debut.

A continuación veremos a los títulos y personas nominadas a las más de 20 categorías que The Game Awards 2020 premiará hoy jueves 10 de diciembre. Eso sí, tengan en cuenta que también podrán votar registrándose en la web oficial del evento. Solamente deberás seguir este enlace y vincular tu cuenta de Google o de Facebook.

Lista de nominados a The Game Awards 2020

Mejor juego como servicio:

-Apex Legends.

-Destiny 2.

-Call of Duty Warzone.

-Fortnite.

-No Man’s Sky.

Mejor multijugador:

-Animal Crossing: New Horizons.

-Among Us.

-Call of Duty: Warzone.

-Fall Guys: Ultimate Knockout.

-Valorant.

Mejor actuación en videojuego:

-Ashley Johnson (Ellie), The Last of Us Part II.

-Laura Bailey (Abby), The Last of Us Part II.

-Daisuke Tsuji (Jin Sakai), Ghost of Tsushima.

-Logan Cunningham (Hades), Hades.

-Nadji Jeter (Miles Morales), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Mejor dirección de arte:

-Final Fantasy VII Remake.

-Ghost of Tsushima.

-Hades.

-Ori and the Will of the Wisps.

-The Last of Us Part II.

Mejor banda sonora:

-DOOM Eternal.

-Final Fantasy VII Remake.

-Hades.

-Ori and the Will of the Wisps.

-The Last of Us Part II.

Mejor diseño de audio:

-DOOM Eternal.

-Half-Life: Alyx.

-Ghost of Tsushima.

-Resident Evil 3.

-The Last of Us Part II.

Mejor narrativa:

-13 Sentinels: Aegis Rim.

-Final Fantasy VII Remake.

-Ghost of Tsushima.

-Hades.

-The Last of Us Part II.

Mejor juego indie:

-Carrion.

-Fall Guys: Ultimate Knockout.

-Hades.

-Spelunky 2.

-Spiritfarer.

Mejor juego para móviles:

-Among Us.

-Call of Duty Mobile.

-Genshin Impact.

-Legends of Runeterra.

-Pokémon Café Mix.

Mayor impacto social de un juego:

-If found...

-Kentucky Route Zero: TV Edition.

-Spiritfare.

-Tell me why.

-Through the darkest of times.

Mejor creador de contenido:

-Alanah Pearce.

-FaZe Nickmercs.

-Timthetatman.

-Black Girl Gamers.

-Valkyrae.

Mejor juego Esports:

-Call of Duty: Modern Warfare.

-Counter-Strike: Global Offensive.

-Fortnite.

-League of Legends.

-Valorant.

Mejor jugador de Esports:

-Ian “Crimsix” Porter.

-Heo “Showmaker” Su.

-Kim “Canyon” Geon-bu.

-Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro.

-Matthieu “ZywOo” Herbaut.

Mejor juego de realidad virtual:

-Dreams.

-Half-Life: Alyx.

-Marvel's Iron Man VR.

-Star Wars: Squadrons.

-The Walking Dead: Saint's Sinners.

Mejor juego de innovación y accesibilidad:

-Assassin's Creed: Valhalla.

-Grounded.

-Hypedot.

-The Last of Us Part II.

-Watch Dogs: Legion.

Mejor juego de acción:

-DOOM Eternal.

-Hades.

-Half-Life: Alyx.

-Nioh 2.

-Street of Rage 4.

Mejor juego de acción y aventura:

-Assassin's Creed Valhalla.

-Ghost of Tsushima.

-Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

-Ori and the Will of the Wisps.

-Star Wars Jedi: Fallen Order.

-The Last of Us Part II.

Mejor juego de rol:

-Final Fantasy VII Remake.

-Genshin Impact.

-Persona 5 Royal.

-Wasteland 3.

-Yakuza: Like a Dragon.

Mejor juego de pelea:

-Granblue Fantasy: Versus.

-Mortal Kombat 11 Ultimate.

-Street Fighter V: Champion Edition.

-One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

-Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r].

Mejor juego familiar:

-Animal Crossing: New Horizons.

-Crash Bandicoot 4: It's About Time.

-Fall Guys: Ultimate Knockout.

-Mario Kart Live: Home Circuit.

-Minecraft Dungeons.

-Paper Mario: The Origami King.

Mejor juego de simulación o estrategia:

-Crusader Kings III.

-Desperados III.

-Gears Tactics.

-Microsoft Flight Simulator.

-XCOM: Chimera Squad.

Mejor juego de deportes:

-Dirt 5.

-F1 2020.

-FIFA 21.

-NBA 2K21.

-Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Mejor dirección de juego:

-Final Fantasy VII Remake.

-Ghost of Tsushima.

-Hades.

-Half-Life: Alyx.

-The Last of Us Part II.

Juego del año (GOTY):

-Animal Crossing: New Horizons.

-DOOM Eternal.

-Final Fantasy VII Remake.

-Ghost of Tsushima.

-Hades.

-The Last of Us Part II.

Por nuestro lado, Líbero Esports se unirá con Aweita para retransmitir el evento con traducción al español en simultáneo a través de la fan page de La República. Mira los horarios según tú país en el siguiente enlace y no te pierdas de nada.

