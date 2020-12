The Game Awards 2020: los anuncios más esperados del evento

The Game Awards 2020, la premiación que se ha convertido en uno de los eventos más importantes en la industria de los videojuegos, tomará hoy lugar ante un ambiente de gran expectativa por parte de la comunidad gamer. Muchos fans esperan ver a sus juegos favoritos llevándose a casa un premio en las categorías en las que fueron nominados.

Watch #TheGameAwards live on Twitter, Thursday starting at 6:30 PM ET / 3:30 PM PT. Set a reminder below:https://t.co/wHpPNn8vhV — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2020

Como para calentar motores a la coronación del Juego del Año (o "GOTY" por sus siglas en inglés), el público registrado en la web oficial del evento eligió a Ghost of Tsushima (Sucker Punch, 2020) como su juego favorito. El ganador de este premio, conocido como "Premio Voz de los Jugadores", fue revelado el pasado martes entre cierto aire de controversia.

Los 5 anuncios más esperados por los gamers en The Game Awards 2020

Como ya es costumbre, este evento suele durar alrededor de 3 horas en las que no solamente conoceremos a los ganadores en las categorías a premiar, sino que también veremos revelaciones nunca antes vistas de videojuegos que están por venir y estrenos mundiales de contenido extra de algunos juegos que hasta ahora siguen reuniendo a multitudes. Veamos los anuncios más esperados:

Un nuevo luchador en Super Smash Bros. Ultimate

El más nuevo personaje del segundo volúmen del Fighters Pass del party de Nintendo será revelado hoy. Las apuestas comenzaron a correr desde temprano y muchos personajes han formado parte de los rumores. ¿Master Chief de Halo? ¿Jonesy de Fortnite? ¿Asura de Asura's Wrath? ¿Terra de Final Fantasy VI? Nadie lo sabe con certeza, pero sabremos la respuesta con seguridad en unas horas.

A new Super #SmashBrosUltimate fighter will be revealed tonight at #TheGameAwards! Tune in to the show, beginning at 4pm PT, to be ready for the reveal! pic.twitter.com/Lkw9fRrizl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 10, 2020

Un vistazo a la Temporada 3 de Fall Guys

Si bien Fall Guys ya no reúne a la misma cantidad de gente que hace unos meses, el juego de Mediatonic aún sigue con una comunidad muy viva. Hoy conoceremos los primeros detalles con respecto a su nueva temporada y es bastante probable que también veamos nuevas apariencias para estos rechonchos personajes.

3 days until @thegameawards



If you are a fan of Fall Guys, trailers, Season 3, and release dates, you might want to watch 👀 pic.twitter.com/jJ3ZvV4z9h — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 7, 2020

Un nuevo adelanto de NieR Replicant ver.1.22474487139

El remake (o algo así) de la primera entrega de NieR también tendrá lugar momentos antes del inicio del evento. En el pre-show, que será exactamente 30 minutos antes de la premiación, veremos nuevos detalles de este "remake" y con fe algo de gameplay. Los nuevos fans que conocieron esta serie de juegos gracias a NieR:Automata deberán prestar mucha atención a este anuncio.

See you there 👀 https://t.co/gsxcPF5JOP — NieR Series (@NieRGame) December 8, 2020

Más detalles de nueva temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone

La cuenta de Call of Duty en Twitter nos ha primetido que hoy, durante The Game Awards 2020, veremos una serie videos con gameplay de la Temporada Uno de Call of Duty: Black Ops Cold War que a su vez es la nueva temporada del battle royale gratuito Warzone. Veremos también como es que será la integración de ambos juegos y todo el contenido que llegará.

See it first.



Tune-in to @thegameawards on December 10 at 4PM PT for the Gameplay Trailer World Premiere of Season One in #BlackOpsColdWar and #Warzone. pic.twitter.com/Tt0OY7D9DC — Call of Duty (@CallofDuty) December 7, 2020

El nuevo mapa de Among Us

Y por último, pero no por eso menos importante, los desarrolladores de InnerSloth anunciaron que un nuevo mapa llegará a Among Us dentro de muy poco. El anuncio se hizo junto con el debut de la cuenta de Twitter del juego y esta fue acompañada de una captura en donde solo se aprecia un poco del nuevo mapa. Estaremos atentos con la llegada de este nuevo contenido a este juego que ha trascendido el tiempo.

revealing a look at the new map tomorrow for the #TheGameAwards AHH!!



and we've got even more secret things for december HSKSHFDJSS so anxious to tell everyone wqhat's going on 💦 CANT WAIT 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4gRItOI3F9 — Among Us (@AmongUsGame) December 9, 2020

Por nuestro lado, Líbero Esports se unirá con Aweita para retransmitir el evento con traducción al español en simultáneo a través de la fan page de La República. Mira los horarios según tú país en el siguiente enlace y no te pierdas de nada.

