Among Us: nuevo mapa "The Airship" es revelado con nuevas tareas - VIDEO

El popular videojuego Among Us, que se ha vuelto un éxito en todo el 2020, ha presentado su prometido cuarto mapa "The Airship" con un tráiler mostrando las novedades como nuevas ropas, nuevas tareas y aniquilaciones distintas por parte de los impostores.

The Airship llegará a Among Us para comienzos del 2021, aproximadamente el primer trimestre, y el tráiler presenta muchas novedades como una escalera que uno las zonas y las tareas nuevas que será únicas del nivel.

Aparte, la cuenta oficial de Among Us ha confirmado que en este nivel los jugadores podrán elegir en que lugar del mapa empezar, la incorporación de escaleras y los nuevos tipos de aniquilaciones de los impostores contra los tripulantes.

Entre los tipos de tareas tenemos que sacar la basura de forma distinta, limpiar una gema, entre otras nuevas. En cuanto al nivel hay plataformas en movimiento y han presentado algunas ropas nuevas que verás en el tráiler a continuación:

☀️ THE AIRSHIP - A new map coming early 2021 ☀️



Prepare yourselves, crewmates. This upcoming (free!) map will include:

🔹 all new tasks

🔹 your choice of what room to start in

🔹 ladders?!

🔹 and more?



But don't forget about those Impostors lurking around... pic.twitter.com/IU2HJGuyEY