The Game Awards: Among Us gana los premios a Mejor Multijugador y Mejor Juego para Móviles

Among Us si bien salió en 2018, recién el año 2020 ha podido volverse un boom en todo el mundo y esto se ha reflejado en The Game Awards. Pues, en las dos categorías donde fue nominado salió victorioso llevándose dos premios importantes.

Su camino por la estatuilla estuvo complicado porque se enfrentaron a juegos que también fueron un éxito en el 2020 como Call of Duty: Warzone, Fall Guys, Animal Crossing: New Horizons, Genshin Impact y Call of Duty: Mobile.

La primera categoría donde se llevó un trofeo fue en "Mejor juego multijugador" donde estuvieron participantes pesados como Animal Crossing, Call of Duty, Fall Guys y Valorant donde celebraron su victoria entre lágrimas con un mensaje en el evento:

"Muchas gracias Game Awards y a todos los que creyeron en nosotros, es un honor para nosotros haber sido nominados en esta categoría. Desde que creamos Among Us queríamos que lo experimenten entre sus amigos y agradecemos a nuestros fanáticos, amigos y familiares por habernos ayudado a conseguirlo."

WE WON BEST MULTIPLAYER?? 😭😭😭



Thank you everyone, we're literally in tears. You helped make this possible, and while awards aren't necessary... it's just really nice. Thank you for supporting the 4 of us.#TheGameAwards https://t.co/TaSxVgLiQa