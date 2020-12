Captain Tsubasa: Rise of New Champions: actualización gratis y primer DLC ya están disponibles

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, el más reciente juego basado en franquicia de anime y manga del mismo nombre, ha logrado acumular más de 500.000 copias vendida desde su salida a finales de agosto. En el siguiente el video se ve como es que el productor del juego nos da las buenas noticias y aclara que se llegó a esa tremenda marca durante la primera semana de su lanzamiento en PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

El juego ha recibido muchas críticas positivas por parte de la comunidad gamer y también de la prensa especializada. Se alaba la forma fiel en como adapta los encuentros de la serie de anime y como es que la emoción de cada partido se llega a sentir a pesar de solo estar detrás del mando. Si buscan leer una reseña más a fondo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la pueden encontrar en el siguiente enlace.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions muestra su nuevo contenido

Los jugadores ahora pueden continuar su viaje hacia la gloria del fútbol en el nuevo capítulo de la historia en Captain Tsubasa: Rise of New Champions EPISODE: NEW HERO, que enfrenta a Tsubasa Ozora contra uno de sus mayores rivales, Otomo Middle School. Esta actualización gratuita, la versión 1.10, también ofrece un nuevo modo de asistencia, que mejorará las capacidades de los jugadores en el campo y equilibrará los ajustes de los modos Versus y Online Versus.

Además, los tres nuevos competidores que se unirán a la contienda: el "príncipe sueco" Stefan Levin de Suecia, el "luchador de Muay Thai" Singprasert Bunnaak de Tailandia y el "Guardián de Milagros" Ricardo Espadas de México, ahora están disponibles a través del Pase de Personajes o para compra individual. Estos competidores internacionales son los primeros de los nueve personajes que se lanzarán como parte del Pase de Personajes de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Acerca de Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa: Rise of New Champions es un juego de fútbol de estilo arcade lleno de acción que presenta una historia emocionante, tomas exclusivas y una jugabilidad frenética. Basado en la reconocida serie de manga y anime Captain Tsubasa, el juego narra las hazañas atléticas de Tsubasa Ozora mientras demuestra su amor por el juego y avanza a través de las múltiples ligas de fútbol.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ya está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

