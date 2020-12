Wild Rift: Riot Games confirma 'Selección de roles' para clasificatorias.

Tener la selección de roles junto con una fase de Ban / Pick durante las partidas rankeadas (clasificatorias) es una actualización en la calidad para el juego que los fanáticos de Wild Rift desean desesperadamente tener muy pronto dentro del juego.

El juego base de Wild Rift, League of Legends, tiene este sistema implementado desde hace algunos años y ha mejorado significativamente la calidad del modo clasificado en el MOBA.

No poder desempeñar el rol que un jugador quiere o el rol con el que se siente más cómodo durante los juegos de clasificatorias decisiva puede ser una experiencia muy frustrante para cualquier jugador competitivo.

Por lo tanto, hacer cola para un juego, mientras se enfrenta la incertidumbre del rol que uno podría llegar a tener, hace que sea bastante estresante para los jugadores más casuales.

Llamar roles en el chat solo para que el primero en elegir se lo robe ha hecho que los jugadores se sientan cada vez más frustrados con el juego, lo que los lleva a seguir modos más casuales y no clasificarse.

En una publicación reciente de Reddit, un jugador de Wild Rift, que usa el nombre de DavidSC23, planteó el problema y declaró que "la selección de roles en el ranking de Wild Rift debería implementarse".

Afortunadamente, un desarrollador de Riot Games respondió al hilo y confirmó que Wild Rift recibirá su selección de roles pronto. En futuras actualizaciones, los jugadores de Wild Rift ya no se verán obligados a jugar los carriles o los roles con los que se sienten incómodos.

Un empleado de Riot, que utiliza Riot_Soundwave, ha confirmado que los desarrolladores están trabajando arduamente para implementar un sistema similar a League of Legends y proporcionarán más detalles a principios de 2021.

Sin embargo, cuando todo esté dicho y hecho, no todo lo relacionado con la actualización de la selección de roles será positivo. Al obligar a los jugadores a elegir solo entre dos roles elegidos, el tiempo de espera para cada partido aumentará sustancialmente.

Es posible que esto no les sienta bien a jugadores ocasionales que les gusta jugar durante descansos breves en la oficina o durante las horas del almuerzo. Por lo tanto, Riot podría simplemente buscar implementar un sistema en Wild Rift que se parezca mucho al de League of Legends, pero no lo copiará por completo.

