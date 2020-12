Call of Duty: Mobile temporada 13 tendrá nuevo mapa Nuketown Rusia [VIDEO]

Activision combina elementos de toda la franquicia Call of Duty para agregarlos a CoD: Mobile. El último de ellos es el mapa de Nuketown Rusia de Black Ops 4. Nuketown Rusia se lanzará al juego en la temporada 13. Se espera que la nueva temporada comience el 20 de diciembre a las 7 pm hora peruana.

Nuketown Rusia es similar al clásico Nuketown del primer juego Black Ops que tambien está presente en COD Mobile, esta vez está cubierto de nieve. El diseño de las estructuras y los autobuses también son completamente diferente.

Los jugadores que sean buenos en el clásico Nuketown no tendrán problemas para hacer la transición a este nuevo mapa en la temporada 13. En una vista rápida del mapa, Activision mostró a los jugadores algunos consejos sobre configuraciones para usar en el mapa pequeño.

Aquí están las sugerencias de Activision sobre el mejor equipamiento para el mapa.

Aparte de Nuketown Rusia, la nueva temporada traerá un montón de cosas más a Call of Duty: Mobile. Esto incluye una nueva habilidad de operador, racha de puntos, equipo táctico, armas, ventajas, modos, vehículo y más.

