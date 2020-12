Among Us llega a Nintendo Switch desde hoy a la eShop

Nintendo compartió hace unos minutos, a través de su canal de YouTube, una presentación de juegos de desarrolladores independientes de todo el mundo. Estos llegarán a su consola Nintendo Switch entre este mes y el primer trimestre del año que viene. Sin embargo, uno de esto juegos captó inmediatamente nuestra atención justo al final de esta presentación: Among Us.

No cabe duda que Among Us se ha convertido en todo un éxito y hasta ahora sigue liderando en popularidad. El videojuego más exitoso del estudio InnerSloth ha cautivado y ha puesto en conflicto a incontables grupos de amigos desde hace varios meses. Es como si este juego hubiera esperado con paciencia el momento justo para estallar en popularidad, sobre todo si tenemos en consideración que su lanzamiento oficial para PC y dispositivos Android y iOS fue hace casi dos años.

Among Us llega a la eShop de Nintendo Switch

Hoy, dos horas luego de la presentación de indies, el juego apareció en la eShop a un precio bastante atractivo: 5 dólares. Este port ha sido el resultado del esfuerzo conjunto de InnerSloth y Play Every Ware. Obviamente, a diferencia de la versión para móviles, no trae anuncios ni nada que perturbe la dinámica del gameplay.

Hablando justamente de gameplay, esta versión de Among Us no tiene opción de controles táctiles. Todas las interacciones serán usando los joycons o, en su defecto, el Pro Controller de Nintendo Switch. Esta marca la primera ocasión en la que el juego se podrá jugar en una gran pantalla.

The Airship: el nuevo nivel de Among Us

El popular videojuego Among Us, que se ha vuelto un éxito en todo el 2020, ha presentado su prometido cuarto mapa "The Airship" con un tráiler mostrando las novedades como nuevas ropas, nuevas tareas y aniquilaciones distintas por parte de los impostores.

☀️ THE AIRSHIP - A new map coming early 2021 ☀️



Prepare yourselves, crewmates. This upcoming (free!) map will include:

🔹 all new tasks

🔹 your choice of what room to start in

🔹 ladders?!

🔹 and more?



But don't forget about those Impostors lurking around... pic.twitter.com/IU2HJGuyEY — Among Us (@AmongUsGame) December 11, 2020

The Airship llegará a Among Us para comienzos del 2021, aproximadamente el primer trimestre, y el tráiler presenta muchas novedades como una escalera que uno las zonas y las tareas nuevas que será únicas del nivel.

