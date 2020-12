Estos son los juegos móbiles que tuvieron mayores ingresos en el 2020

Según un informe reciente publicado por Sensor Tower, PUBG Mobile by Tencent es el juego móvil con mayores ingresos a nivel mundial en 2020. Desde su lanzamiento en 2018, el juego ha aumentado las listas en números de descarga, ingresos, base de usuarios y año- crecimiento interanual.

Un récord de cinco juegos móviles han generado más de mil millones de dólares en 2020 hasta ahora y han superado el número visto en años anteriores. Añadiendo otra pluma a su límite, PUBG Mobile ha generado cerca de 2.600 millones de dólares desde principios de año, un 64,3 por ciento más que el año anterior.

Otro título de la gigante Tencent, Honor of Kings, que es principalmente popular en China, ha ganado cerca de 2.500 millones de dólares en gastos de jugadores, un 42,8 por ciento más que el año anterior.

Pokemon Go de Niantic también superó la marca de los mil millones de dólares. Ha acumulado 1.200 millones de dólares hasta la fecha, un 31,5 por ciento más que en 2019, lo que convierte a 2020 en el mejor año del juego.

Coin Master de Moon Active y Roblox de Roblox Corporation también han superado la marca de los mil millones de dólares, generando 1.100 millones de dólares cada uno. Roblox casi duplicó sus ingresos de 2019 este año.

Coin Master experimentó un aumento de más de dos veces respecto al año pasado. Desde principios de 2019, el título había crecido rápidamente. Su mejor mes fue noviembre de 2020, cuando ganó cerca de 118 millones de dólares, según el informe de Sensor Tower.

