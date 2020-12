Nuevo MOBA de Marvel 'Realm of Champions' ya disponible para descargar Android y iOS

Kabam finalmente ha lanzado su último juego en el universo Marvel: Marvel Realm of Champions. El MOBA de superhéroes de tres contra tres se lanzó hoy para iOS y Android, y te permite recopilar y personalizar tus personajes favoritos de Marvel mientras te enfrentas a luchadores rivales en combates en tiempo real en la arena.

El juego ha pasado por un extenso período beta, por lo que su lanzamiento mundial ha tardado bastante en llegar. Realm of Champions tiene lugar en Battleworld, un nuevo universo de Marvel dividido en gremios que luchan entre sí por la supervivencia.

Hay ocho gremios en Marvel Realm of Champions, como House of Vishanti, Patriot Garrison, Gamma Horde, Pyramid X, Asgardian Republic, Spider-Guild, House of Iron y Kingdom of Wakanda. Cada uno tiene su propio presidente o líder electo, así como una variedad de rostros familiares entre sus miembros.

Cada arena de Realm of Champions está inspirada en la tradición de Marvel, al igual que la armadura y las armas del juego, lo que significa que cualquier fanático de los cómics no tendrá problema en elegir la opción que más le guste y se ajuste a su estilo.

Si optó por preinscribirse con anticipación, puede ser elegible para recompensas exclusivas, que incluyen 300 de oro, 100 unidades y algunos equipos especiales para Hulk y Iron Legionnaire.

Para aquellos que quieran descargar el juego, ya pueden hacerlo ahora mismo desde la tienda de Google Play o desde la App Store para dispositivos iOS. Veremos si al juego de Marvel le va bien y tiene acogida o simplemente pasará como otros títulos de la franquicia sin sonar mucho.

