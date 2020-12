Valorant: Riot Games revela que el agente 14 será un Duelista para los 'acechadores'

El líder de productos de personajes, John Goscicki, habló el día de hoy sobre el estado actual de los agentes en una publicación, inicialmente publicada en el sitio web brasileño de Valorant. Y aunque el juego de shooters puede necesitar urgentemente otro controlador, el año nuevo traerá un nuevo duelista en sus filas.

"El año se abrirá con un Duelista para todos los 'acechadores', que los mantendrá alerta sobre qué ángulos son realmente seguros", dijo el jefe John Goscicki.

Riot Games ya hizo un teaser de la silueta del Agente 14 en la web oficial la semana pasada, dando a los fanáticos una vista previa de cómo se verá el agente sigiloso. Ahora los fanáticos saben en qué estilo de juego encajará, uniéndose a Jett, Phoenix, Raze y Reyna en la categoría de duelistas.

Si bien no está completamente claro cómo funcionarán las habilidades del nuevo agente, Riot aparentemente mostró un pequeño guiño que insinúa su invisibilidad. El jugador que encontró esta filtración lo publicó el 8 de diciembre, que mostraba un rastro de pasos dejados por una figura transparente.

