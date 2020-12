Cyberpunk 2077: fundadores pierden mil millones de dólares

Cyberpunk 2077, la más reciente creación del talentoso estudio polaco CD Projekt Red, hizo su debut oficial el pasado jueves 10 de diciembre. La comunidad de gamers en todo el mundo estaba muy atento a su salida y la expectativas estaban por todo lo alto. Desafortunadamente los problemas con este título, en el apartado del desempeño, tan ambicioso comenzaron a encender las alarmas de muchas personas que lo experimentaron en PlayStation 4 y Xbox One. Mientras que los usuarios de PCs, con componentes competentes, estaban experimentando una mejor versión a comparación de las consolas de anterior generación.

Si bien al inicio se reportó que el juego generó ganancias desde el primer día, por cortesía de la enorme cantidad de pre-ordenes, más adelante se supo que los reembolsos, de jugadores inconformes, habrían causado cierto impacto sobre los fundadores del estudio con sede en Polonia.

Cyberpunk 2077 causa pérdidas de mil millones de dólares a sus fundadores

A estas alturas no es ningún secreto que el juego ha sido lanzado en un estado que deja mucho que desear en las consolas de anterior generación. De hecho, actualmente, la mejor forma de jugar Cyberpunk 2077 es a través de una PC con buenos componentes. Esto no sorprende, ya que tanto PlayStation 4 y Xbox One son sistemas con poco más de 7 años de haber salido... sin embargo, la brecha de desempeño entre consolas y la "master race" se ha sentido mucho más con este título.

Esto ha provocado que un considerable grupo de jugadores pidan reembolso al no poder experimentar este juego como se debe. A esto incluso hay que sumar el hecho de que CD Projekt, quienes tienen como propiedad la serie de juegos de The Witcher y son dueños de GOG, no goza de la mejor imagen ante el mundo y sobre todo ante sus accionistas.

Foto: Yahoo! Finance

Antes de la salida de Cyberpunk 2077, valor de las acciones de CD Projekt rondaba los 90 dólares. Ahora, una semana luego del debut del juego, las acciones han caído estrepitosamente. El repote de Yahoo! Finance que hemos adjuntado muestra como es que, dos días luego del estreno, el valor de sus acciones se fue en repentina picada. Actualmente el valor se mantiene en 70, poco menos de 30 puntos a comparación de su pico más alto en agosto.

Se sabe que Piotr Nielubowicz, Marcin Iwinski y Adam Kicinski , fundadores de CD Projekt, junto con otro accionista mayoritario de nombre Michal Kicinski, están haciendo lo posible para preservar la buena imagen del estudio polaco. Esto mientras las pérdidas continúan, ya que se estima que en conjunto los fundadores han perdido mil millones de dólares.

Esperemos que se puedan recuperar de este duro golpe, ya que este estudio ha demostrado tener gente muy talentosa detrás de sus proyectos. Las expectativas y los continuos anuncios de retrasos, con la infame imagen de fondo amarillo, le jugaron en contra a un juego que salió en un estado inaceptable para los jugadores de consola.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!