CoD: Mobile Temporada 13 traerá nuevo sistema de puntajes de EMP

La temporada 13 de Call of Duty: Mobile ya casi ha llegado. Se llama Winter War y traerá muchas características nuevas que incluyen nuevos mapas, modos, armas y mucho más al juego. Hoy, Activision reveló que una nueva racha, EMP Systems, también llegará al juego la próxima temporada.

Los sistemas EMP, o tambien llamado sistemas de pulso electromagnético, son una racha de puntuación única con la que los fanáticos de otros títulos de Call of Duty pueden estar familiarizados.

Cuando se activa, desactiva todos los dispositivos electrónicos enemigos. Los enemigos no podrán usar objetos arrojadizos, rachas de puntuación ni habilidades de operador. Incluso destruye un Goliath XS1.

Si crees que esta racha es demasiado fuerte, no te preocupes, ya que requiere 1300 puntos para desbloquear. Esto lo convierte en la tercera racha de puntajes más costosa en CODM, solo detrás del VTOL y el UAV avanzado.

New scorestreak, EMP System is coming to #CODMobile in the next season!

Activision también confirmó hoy que la serie de octavo rango del juego comenzará con la nueva temporada. Los rangos de los jugadores se restablecerán en la temporada 13.

La próxima temporada será grande con una gran cantidad de contenido nuevo que incluye tres mapas nuevos que llegarán a CoD: Mobile. Estos son Raid Holiday, Nuketown Russia y Rebirth.

